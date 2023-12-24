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لبنان

الراعي يوجّه رسالة للبنانيين في عيد الميلاد: لا تخافوا

Lebanon 24
24-12-2023 | 10:58
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وجّه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عيد الميلاد رسالة الى اللبنانيين، وقال: "لا تخافوا ولا تقسيم في لبنان والإنقسام يجب أن ينتهي لأنه بلا مبرر". 


وفي حديث لـ"الجديد"، اعتبر أن "عدم إنتخاب رئيس للجمهورية في لبنان جرم تتفاقم معه الأزمات والحقّ ليس على الموارنة بل على المجلس النيابي"، مشيراً الى أن "الأسماء موجودة "وكلن أسماء مرتبة" وليس مسموحاً عدم إنتخاب رئيس للجمهورية والمجلس النيابي أصبح هيئة إنتخابية لا يمكنه ان يّشرع والحكومة هي حكومة تصريف أعمال لها حدود وليس طبيعياً أن نوضع تحت الأمر الواقع وهناك مقولة تنص على أن خلاص الوطن أعلى الشريعة". 
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 واعتبر ان "الشرق بحاجة الى لبنان ويجب أن نكون حاضرين على الساحة كي لا يحيكون لنا ثوباً ليس لنا وهم قادرون على ذلك".


وأكد أنه "يجب التمسّك بالقرار 1701 لأنه مصلحة لبنان ويمنع حدوث الإعتداءات على بلدنا".


وتابع: "ما يحصل في غزة هدفه قتل القضية ونحن نقول منذ زمن أن عودة اللاجئين حق وهناك خوف على لبنان إذا بقينا في هذه السطحية".
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