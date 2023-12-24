ماذا يفعل نصرالله؟ مسؤول إسرائيلي يتحدّث عمّا يجري!

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه "متأكد أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يجلس في مخبأه ويشاهد التلفزيون"، مشيراً إلى أنّ الأخير يرى كيف أصبحت بيت حانون والشجاعية، وهو يفهم كيف انتهت قصة لواء بيت حانون".

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وخلال زيارته قطاع غزة، قال غالانت: "كل بيت يطلقون منه النار وكل مكان فيه إرهاب يجب أن نزيله، حتى يتمكن سكان سديروت من ورائكم، وفي المناطق الأخرى من العودة الى بيوتهم، بهدوء".

وأثناء حديثه، أطلق غالانت تهديداً باتجاه لبنان وقال: "يجب أن يكون هناك ثمن لكل من يحارب دولة إسرائيل، ويقتل بوحشية المواطنين، النساء والأطفال- نحن سنقضي عليه، الحديث هنا عن أمر وجودي. كل من لديه خريطة غوغل يمكنه أن يقص ويلصق وأن يرى ما سيحدث في بيروت".