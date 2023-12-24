بتوجيهات من ميقاتي.. وفدٌ من "العزم" زار كنيسة مار جاورجيوس مستنكراً إحراق شجرة الميلاد

بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، زار وفد من "تيار العزم" ضم كلاً من الدكتور عبدالرزاق القرحاني، ومسؤول قطاع الشباب ماهر ضناوي، والحاج نبيل الصوفي، كنيسة مار جاورجيوس للروم الارثوذكس في منطقة الزاهرية في طرابلس.

وكان في استقبال الوفد الآبوان جبرائيل ياكومي، وابراهيم دربلي، ورئيسة "جمعية التضامن" مايا سليم حبيب.

وشارك الوفد في الوقفة التضامنيّة رفضا لاقدام مجهولين على احراق شجرة الميلاد امام الكنيسة. وخلال الزيارة تحدث الدكتور قرحاني فقال: "بتوجيهات من دولة الرئيس قمنا بهذه الزيارة للتعبير عن استيائنا واستكارنا لما حصل من فعل غوغائي، إلّا أنّه وكما يقول المثل”ربّ ضارة نافعة، فإنّ هذه الحادثة أرخت بظلالها على حقيقة متأصلة في قيم هذه المدينة، وها نحن أمام صورة إيجابية نراها بأم العين، ويراها الجميع وهي أن أبناء طرابلس إلتفوا وتعاطفوا بكل أطيافهم وطوائفهم وتكاتفوا للتضامن مع أهالينا والوقوف الى جانبهم حتى يؤكدوا أننا عائلة واحدة في طرابلس الفيحاء. والزيارة هي أيضا تقديم التهاني بمناسبة الأعياد المجيدة، أعادها الله على الجميع بالخير واليمن والسلام، وكلّ عام وأنتم بخير".