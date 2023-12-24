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لبنان

مأساة.. هكذا خسر الشاب اللبناني "محمد" حياته في أميركا!

Lebanon 24
24-12-2023 | 12:57
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توفيَ الشاب محمد حلّاق من مدينة طرابلس، إثر تعرّضه لحادث سير مروّع في ولاية كاليفورنيا الأميركيّة.
 
ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي حلاق الذي وصل نبأ وفاته إلى لبنان، اليوم الأحد.
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