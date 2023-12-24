مأساة.. هكذا خسر الشاب اللبناني "محمد" حياته في أميركا!

توفيَ الشاب محمد حلّاق من مدينة طرابلس، إثر تعرّضه لحادث سير مروّع في ولاية كاليفورنيا الأميركيّة.

ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي حلاق الذي وصل نبأ وفاته إلى لبنان، اليوم الأحد.