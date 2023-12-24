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لبنان

معلومة عاجلة عن الكهرباء في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-12-2023 | 13:14
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اكتشف مواطنون مؤخراً أنّ الكهرباء التي تصلهم إلى منازلهم ضعيفة جداً، إذ تأتيهم بقوة أقل من 170 فولت، ما يتسبّب بأعطالٍ كهربائية عديدة، علماً أن المعدل الصحيح "كهربائياً" يجب أن يكون 220 فولت.
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وتبيّن أيضاً أنَّ هناك شكاوى بشأن عدم إستقرار التيار الكهربائي في مناطق عديدة، إذ لوحظ أنه ينقطع ويأتي كل 5 دقائق وذلك خلال الساعة الوحيدة التي يكون متوافراً فيها خلال النهار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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