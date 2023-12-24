معلومة عاجلة عن الكهرباء في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر!

اكتشف مواطنون مؤخراً أنّ الكهرباء التي تصلهم إلى منازلهم ضعيفة جداً، إذ تأتيهم بقوة أقل من 170 فولت، ما يتسبّب بأعطالٍ كهربائية عديدة، علماً أن المعدل الصحيح "كهربائياً" يجب أن يكون 220 فولت.

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