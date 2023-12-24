تفاصيل لقاءات سريّة عند "حزب الله".. 3 أسئلة طُرحت عليه وهذا مضمونها!

كشف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال احتفال تأبيني في بلدة حزين، أنّ "وفوداً مُرسلة من دول غربية على أعلى المستويات زارت الحزب ووجهت إليه 3 أسئلة هي: هل ستوسعون الحرب أم لا؟ ما هو مصير المستوطنين وهل يستطيعون العودة بأمان إلى شمال فلسطين؟ هل ستبقى المقاومة موجودة في الجنوب وعلى الحدود مباشرة أم أن هناك حلولاً معينة؟".

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وأضاف: "يقولون كل ذلك من أجل الإستقرار في المنطقة.. نحنُ أجبناهم سراً ونجيبهم علناً، أوقفوا العدوان على غزة قبل أي سؤال، فالحرب في الجنوب انعكاس للعدوان على غزة، واستمراريتها مرتبطة باستمرارية العدوان على غزة وتصعيد الحرب في الجنوب مرتبط بأداء اسرائيل، فإذا وسعت إسرائيل عدوانها سنرد الصاع صاعين، وسنثبت للاسرائيلي أننا أهل الميدان، لا يمكن أن نرضخ، ولا تؤثر علينا لا تهديدات إسرائيلية ولا أميركية ولا دولية، نحن أهل الشرف والمقاومة والتحرير، سنكون في الميدان لنلقن إسرائيل ومَن وراءها درساً لن ينسوه أبداً".

وتابع: "لا نقاش لدينا الآن مع أحد عمّا يمكن أن يكون الوضع عليه بعد حرب إسرائيل على غزة، أوقفوا الحرب ثم تحصلون على الإجابات المناسبة في وقتها".





