بلدة جنوبيّة تتعرض للقصف الإسرائيليّ ليلاً.. صورٌ توثق ما حدث!

أفادت المعلومات بأنّ العدو الإسرائيلي قصف بلدة مركبا - جنوب لبنان، مساء اليوم الأحد.

وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إنّ جيش العدو إستهدف أحد المنازل في المنطقة، متحدثة في الوقت نفسه عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.