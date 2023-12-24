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لبنان

بلدة جنوبيّة تتعرض للقصف الإسرائيليّ ليلاً.. صورٌ توثق ما حدث!

Lebanon 24
24-12-2023 | 16:14
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أفادت المعلومات بأنّ العدو الإسرائيلي قصف بلدة مركبا - جنوب لبنان، مساء اليوم الأحد.
 
وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إنّ جيش العدو إستهدف أحد المنازل في المنطقة، متحدثة في الوقت نفسه عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى. 
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