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لبنان
بلدة جنوبيّة تتعرض للقصف الإسرائيليّ ليلاً.. صورٌ توثق ما حدث!
Lebanon 24
24-12-2023
|
16:14
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أفادت المعلومات بأنّ العدو الإسرائيلي قصف بلدة مركبا - جنوب لبنان، مساء اليوم الأحد.
وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إنّ جيش العدو إستهدف أحد المنازل في المنطقة، متحدثة في الوقت نفسه عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.
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