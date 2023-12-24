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لبنان

تحذيرٌ من "قوى الأمن" للمواطنين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
24-12-2023 | 16:27
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حذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من مخاطر إندلاع حرائق جرّاء ترك زينة شجرة الميلاد مُضاءة خلال الليل.

وحثت المديرية المواطنين على إتخاذ الإحتياطات لضمان بقاء عائلاتهم ومنازلهم في أمان خلال موسم الأعياد. 
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وفي ما يلي بعض الإرشادات التي نشرتها قوى الأمن بشأن حماية المنزل من أي حرائق:

1- إطفاء أضواء الزينة قبل النوم أو عندما تترك المنزل

2- عدم ترك أضواء الزينة مشتعلة لفترات طويلة دون رقابة

3- التأكد من سلامة أسلاك الكهرباء لتجنب حدوث تمس كهربائي

4- وضع شجرة العيد بعيداً عن مصادر الحرارة المباشرة مثل المدفائ والشموع

5- ترك مسافة آمنة بين الستائر وشجرة العيد مما يقلل من فرصة تلامسها وتجنب الإحتكاك الحراري.
 
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