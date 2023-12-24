تحذيرٌ من "قوى الأمن" للمواطنين.. هذا ما جاء فيه

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وحثت المديرية المواطنين على إتخاذ الإحتياطات لضمان بقاء عائلاتهم ومنازلهم في أمان خلال موسم الأعياد.وفي ما يلي بعض الإرشادات التي نشرتها قوى الأمن بشأن حماية المنزل من أي حرائق:1- إطفاء أضواء الزينة قبل النوم أو عندما تترك المنزل2- عدم ترك أضواء الزينة مشتعلة لفترات طويلة دون رقابة3- التأكد من سلامة أسلاك الكهرباء لتجنب حدوث تمس كهربائي4- وضع شجرة العيد بعيداً عن مصادر الحرارة المباشرة مثل المدفائ والشموع5- ترك مسافة آمنة بين الستائر وشجرة العيد مما يقلل من فرصة تلامسها وتجنب الإحتكاك الحراري.