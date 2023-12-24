18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحذيرٌ من "قوى الأمن" للمواطنين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
24-12-2023
|
16:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من مخاطر إندلاع حرائق جرّاء ترك زينة شجرة الميلاد مُضاءة خلال الليل.
وحثت المديرية المواطنين على إتخاذ الإحتياطات لضمان بقاء عائلاتهم ومنازلهم في أمان خلال موسم الأعياد.
Advertisement
وفي ما يلي بعض الإرشادات التي نشرتها قوى الأمن بشأن حماية المنزل من أي حرائق:
1- إطفاء أضواء الزينة قبل النوم أو عندما تترك المنزل
2- عدم ترك أضواء الزينة مشتعلة لفترات طويلة دون رقابة
3- التأكد من سلامة أسلاك الكهرباء لتجنب حدوث تمس كهربائي
4- وضع شجرة العيد بعيداً عن مصادر الحرارة المباشرة مثل المدفائ والشموع
5- ترك مسافة آمنة بين الستائر وشجرة العيد مما يقلل من فرصة تلامسها وتجنب الإحتكاك الحراري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة عاجلة عن الكهرباء في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر!
13:14 | 2023-12-24
24/12/2023 01:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار كبير هزّ هذا المصنع.. قتلى وجرحى كُثر وفيديو يوثّق المشهد!
Lebanon 24
انفجار كبير هزّ هذا المصنع.. قتلى وجرحى كُثر وفيديو يوثّق المشهد!
05:37 | 2023-12-24
24/12/2023 05:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار واضح.. هكذا ستعود سوريا إلى لبنان!
Lebanon 24
قرار واضح.. هكذا ستعود سوريا إلى لبنان!
05:00 | 2023-12-24
24/12/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لن يتساهل مع حلفائه بعد اليوم
Lebanon 24
"حزب الله" لن يتساهل مع حلفائه بعد اليوم
04:00 | 2023-12-24
24/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت الانفجار سُمع في الضاحية.. ماذا يجري في الشياح؟ (صور)
Lebanon 24
صوت الانفجار سُمع في الضاحية.. ماذا يجري في الشياح؟ (صور)
15:47 | 2023-12-24
24/12/2023 03:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:52 | 2023-12-24
بمناسبة الميلاد.. حواجز لـ"قوى الأمن" في مناطق عديدة (صور)
16:33 | 2023-12-24
فيديو جديد من "حزب الله".. هكذا قصف مستعمرة إسرائيليّة!
16:14 | 2023-12-24
بلدة جنوبيّة تتعرض للقصف الإسرائيليّ ليلاً.. صورٌ توثق ما حدث!
15:47 | 2023-12-24
صوت الانفجار سُمع في الضاحية.. ماذا يجري في الشياح؟ (صور)
15:06 | 2023-12-24
تقارير إستخباراتيّة تعلن مفاجأة عن "حزب الله".. هذه تفاصيلها!
14:53 | 2023-12-24
صورة نادرة لنائب لبنانيّ شهير في طفولته.. إكتشفوا هويته!
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
25/12/2023 01:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
25/12/2023 01:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
25/12/2023 01:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24