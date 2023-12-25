ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير

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إنه ميلاد السيد المسيح، ميلاد المحبة والتسامح والرجاء بخلاص البشرية."لبنان 24" يهنئ اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بعيد الميلاد المجيد، ويتمنى ان تكون ولادة يسوع المسيح ولادة حقيقية للسلام في لبنان وغزة ولكل الدول العربية ومحطة أمل ليعم السلام والمحبة.