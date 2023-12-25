Advertisement

لبنان

ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير

Lebanon 24
25-12-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1144996-638390826721689878.png
Doc-P-1144996-638390826721689878.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إنه ميلاد السيد المسيح، ميلاد المحبة والتسامح والرجاء بخلاص البشرية.

"لبنان 24" يهنئ اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بعيد الميلاد المجيد، ويتمنى ان تكون ولادة يسوع المسيح ولادة حقيقية للسلام في لبنان وغزة ولكل الدول العربية ومحطة أمل ليعم السلام والمحبة.
Advertisement



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-12-25
02:46 | 2023-12-25
02:45 | 2023-12-25
02:30 | 2023-12-25
02:15 | 2023-12-25
02:00 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24