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لبنان

ادانة واسعة لاحراق شجرة الميلاد في طرابلس وميقاتي طلب فتح تحقيق

Lebanon 24
24-12-2023 | 23:31
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شهدت مدينة طرابلس حادثة مستغربة تمثلت في احراق شجرة الميلاد، ما اثار ردود فعل شاجبة .
فبعدما احتفلت طرابلس السبت بإضاءة شجرة الميلاد امام كنيسة القديس جاورجيوس في الزاهرية، كبادرة للتعايش والالفة والسلام، استفاق أهلها صبيحة يوم العيد ليجدوا الشجرة التي تزينت بعبارات المحبة والتسامح والعيش المشترك، محترقة بالكامل.
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وقد ابدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أسفه لما حصل واعطى توجيهاته لاجراء التحقيقات اللازمة. واوفد وفدا من "تيار العزم" الى الكنيسة تعبيرا عن رفض العمل المدان. وخلال الزيارة تحدث الدكتور عبد الرزاق قرحاني فقال: بتوجيهات من دولة الرئيس قمنا بهذه الزيارة للتعبير عن استيائنا واستكارنا لما حصل من فعل غوغائي، إلّا أنّه وكما يقول المثل”ربّ ضارة نافعة” فإنّ هذه الحادثة أرخت بظلالها على حقيقة متأصلة في قيم هذه المدينة،وها نحن أمام صورة إيجابية نراها بأم العين، ويراها الجميع وهي أن أبناء طرابلس إلتفوا وتعاطفوا بكل أطيافهم وطوائفهم وتكاتفوا للتضامن مع أهالينا والوقوف الى جانبهم حتى يؤكدوا أننا عائلة واحدة في طرابلس الفيحاء. والزيارة هي أيضا تقديم التهاني بمناسبة الأعياد المجيدة، أعادها الله على الجميع بالخير واليمن والسلام، وكلّ عام وأنتم بخير.

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