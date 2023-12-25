"زيارة نوعية مرتقبة" الى عين التينة

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أفاد مصدر حزبي يميني مطلع أن الأجواء السياسية نهاية العام الحالي إتسمت بالإيجابية بعد التقاطع الوطني الذي حصل على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون ، وأن عددا من الافرقاء الوازنين على الساحة السياسية يعولون على الإيجابية التي حصلت من أجل الدفع بإتجاه المزيد من التواصل والحوار لما فيه مصلحة الوطن ولإنجاز الإستحقاقات الدستورية وفي طليعتهم رئاسية الجمهورية.وفي هذا الإطار أشار المصدر الى أن لقاء يجري التحضير له، لا بل زيارة نوعية، يقوم بها رئيس حزب يميني بارز الى عين التينة من أجل البحث في قضايا وطنية.المصدر ختم أن هذا اللقاء يعمل عليه من قبل عدد من النواب من ذوي التعاطي الدائم في شؤون مجلس النواب.