هل تحضر المعارضة جلسات مناقشة الموازنة؟

لفت مصدر نيابي معارض الى أن عدم حضور جلسات مناقشة الموازنة العامة للعام 2024 بعد إنتهاء درسها في لجنة المال والموازنة أصبح محسوماً، إلا أن إتصالات تجريها قوى سياسية مستقلة تسعى الى إقناع القوى المسيحية والمستقلة في المجلس النيابي بحضور الجلسات لما فيها من منفعة على المواطن اللبناني لناحية إقرار المواد التي تعدّلت وخاصةً في ما خص الضرائب والرسوم ، فكل هذه المحاولات لإقناع بعض المعارضة لم تفلح بعد، لكن المصدر متفائل بالوصول الى إتفاقٍ ما.

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