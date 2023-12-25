حزب الله ملتزم "بالتعاون الودّي"

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في ظل الحديث عن تطبيق القرار 1701 والكلام الداخلي المتزايد بشأن ضرورة الذهاب نحو فرض مجلس الامن بعض الاجراءات في الجنوب، حاول بعض الدول الحصول على تطمينات مرتبطة بالقوات الدولية.وبحسب مصادر مطلعة فإن دولا اوروبية مشاركة في القوات الدولية تواصلت مع "حزب الله" من اجل الحصول على ضمانات مرتبطة بـ"اليونيفيل"، وعدم تعرضها لاي هجوم في ظل توسع المعارك جنوب لبنان.وتقول المصادر ان "حزب الله" لا يزال ملتزما بالتعامل الودي مع القوات الدولية، وهذا سيؤدي الى عدم المس بهذه القوات او عناصرها، علما ان تل ابيب هي التي قامت بإستهدافات قريبة جدا من مواقع اليونيفيل في الجنوب خلال المعركة الحالية.