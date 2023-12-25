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لبنان

مبادرات للمطاعم في الاعياد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2023 | 02:15
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صرّح نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري خالد نزهة عبر "لبنان 24" انه بعد موسم صيف ناجح جدا مرّ القطاع المطعمي بمرحلة صعبة عقب اندلاع الحرب على غزة والاعتداءات التي يتعرض لها جنوب لبنان ما تسبب بحالة قلق لدى اللبنانيين"، مشيراً إلى انه "على الرغم من ذلك قرر العديد من المُغتربين المجيء إلى لبنان لتمضية فترة الأعياد مع الأهل ولاسيما من دول الخليج وافريقيا الأمر الذي شكّل حركة ممتازة".
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وشدد نزهة على ان "نقابة المطاعم تعمل جاهدة على بث جو الفرح والأعياد وقررت في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد الصمود والوقوف بوجه تداعيات الحرب"، لافتاً إلى "مبادرات قامت بها النقابة لتشجيع اللبنانيين والمغتربين على ارتياد المطاعم في هذا الموسم وأن تكون الأسعار مدروسة وتقديم العديد من العروض في قطاع السهر".

المصدر: لبنان 24

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