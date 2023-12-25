بالفيديو.. غارات وقصف إسرائيلي يطال بلدات جنوبية

في يوم عيد الميلاد، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث تعرّضت صباح اليوم الإثنين بلدة عيتا الشعب للقصف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

قصف اسرائيلي على بلدة عيتا الشعب pic.twitter.com/MOXP2H9uYh — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 25, 2023 Advertisement

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية الاعلام" في صور بأن الطيران المسيّر نفذ غارات متتالية على محيط بلدة عيتا الشعب وتلة الراهب.

واستهدف الجيش الإسرائيلي خلال الليل الفائت اطراف بلدات رامية ومروحين والضهيرة بغارات متتالية نفذها الطيران المسير بحيث اطلق عددا من الصواريخ المباشرة.

وأطلق العدو القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق في اطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب والبستان، والقنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية. وحلق الطيران الاستطلاعي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق القرى الحدودية اللبنانية وحتى مشارف مدينة صور.

وفجرا حلق الطيران الحربي المعادي فوق منطقة الناقورة وشمع مجدل زون بالوقت الذي كانت مواقع العدو في جبل اللبونة تطلق نيران رشاشاتها على جبل اللبونة.

هذا ويعيش اهالي وسكان القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق حالة من التوتر والحذر الدائمين بسبب استهداف العدو للمدنيين والمنازل المأهولة وسيارات الاسعاف كما استهدافه للصحافيين.





كما أفادت مندوبة "لبنان 24" ان غارة اسرائيلية استهدفت منطقة زراعية فارغة في المرج الجنوبي، جنوب بلدة ميس الجبل، ونقلت فرق الإسعاف التابعة لكشافة ‫الرسالة‬ الاسلامية إصابة نتيجة الغارة الجوية الى المستشفى للمعالجة.