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لبنان

رجل اعمال يستبدل السياسة بالبرامج الاجتماعية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2023 | 02:45
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يسعى رجل أعمال في الآونة الأخيرة الى تشكيل حركة سياسية في الشارع اللبناني وإستبدال وسائل إعلام كان قد أسسها من أجل غايته السياسية ببرامج إجتماعية ذات طابع سياسي متنقلة في مختلف المناطق اللبنانية، وهو اليوم يستفيد من مناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة من أجل القيام بعدة نشاطات تختص بالمناسبة، حيث يسعى فريق عمله الى إدخال شعارات تدعو الى حب الحياة ونبذ الحروب داخل هذه الإحتفاليات وطبعها على كل اللوجستيات الخاصة بهذه المناسبات.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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