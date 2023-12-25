الثلوج في طريقها الى لبنان… وبداية واعدة لموسم التزلّج

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ربوع لبنان الجبلية التي يقصدها السياح في فصل الصيف للتمتع بطبيعتها الخلابة، هي نفسها تتحول في فصل الشتاء إلى وجهة تجذب جميع أفراد العائلة لما تتضمنه من ألعاب رياضية شتوية ممتعة. العديد من الاشخاص يأخذون عطلة للراحة خلال هذا الموسم لقضائها في المناطق الجبلية العالية، ومعظم رواد رياضة "التزلّج" ينتظرون عادة هذه الايام من السنة قدوم المنخفضات الجوية والثلوج آملين تساقط ثلوج كثيفة تؤمن لهم ممارسة هوايتهم المفضّلة طوال أشهر فصل الشتاء، ويعتبر هذا مؤشرا ايجابيا يمكن أن يمنح السياحة الشتوية رقمًا مهمًا في الحركة الاقتصادية للبلاد.كشف المتخصص في الأحوال الجويّة وعلم المناخ الأب إيلي خنيصر، في حديث خاص لـ"لبنان 24"، أنه "من المتوقع في أوائل كانون الثاني أن تبدأ التيارات القطبية بضرب لبنان، والثلج سيتدنى بتساقطه ليصل الى المرتفعات الجبلية المتوسطة".وأشار خنيصر الى أنه "في السنة الماضية، أثلجت في أواخر تشرين الثاني وخلال شهر كانون الاول، لكن أغلب الثلوج التي تساقطت بغزارة كانت في شهر كانون الثاني، ومن المتوقع أن يعاد السيناريو نفسه هذا العام".ونفى كل الاحاديث المتداولة عبر الصفحات الجويّة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن نسب الامطار للفترة عينها من السنة الماضية ومقارنتها مع النسبة التي بلغت اليها المتساقطات مع بداية الموسم لهذه السنة، وعن الاقوال التي تروج بأن هناك مناطق لبنانية شاسعة خسرت نسبة من المتساقطات تتراوح بين 200 و300 ملمترا في هذه الفترة بسبب المرتفعات الجويّة التي سيطرت على أوروبا وشمال أفريقيا وحبست الأمطار.وأكّد أن المتساقطات على لبنان مع بداية هذا الموسم كانت أعلى مما بلغته في العام الماضي، وفاقت المعدل العام وتعدته بأشواط. وأضاف: "لبنان متراجع فقط بنسبة قليلة بما يخص قوة البرودة وتأخر ورود الثلج لفترة وجيزة".وقال: "خلال هذه العاصفة الثلجية سيتدنى تساقط الثلوج الى ما يقارب ارتفاعات الـ1700 و1800 متر، وسنشهد تراكمات جيدة على ارتفاعات الـ2000 متر وما فوق".وتوقع خنيصر انه "بعد عيد الغطاس ستكون الجبال مغطاة بالثلوج وجاهزة لاستقبال رواد التزلج، خاصة اذا استمرت العواصف الثلجية بضرب الجبال حسب التوقعات".وتابع: "في سنتي 2021 و2022 شهد لبنان 6 عواصف ثلجية، بدأت في 17 كانون الثاني، وكان الثلج يتساقط كل اسبوع في ذلك الموسم، وغمرت الثلوج اعمدة قياس الثلوج في منطقة كفردبيان بعد ان بلغ تراكمها الى ما بين الـ19 و20 متر، وتمنت مراكز التزلج في تلك الايام أن يتوقف تساقط الثلوج كي تسمح لهم الفرصة للاستفادة من الموسم السياحي".ويبقى التعويل الوحيد بعد هذه المعطيات المبشرة بالخير، على قدوم السياح الأجانب والعرب والمغتربين إلى لبنان هذا الشتاء، فلبنان جميل وممتع في كل الفصول والاهم والاساسي هو الهدوء وثبات الاوضاع الأمنية المتزعزعة على الحدود، لإنعاش هذا القطاع المميّز في الشرق، ولتحريك العجلة الاقتصادية والسياحية.