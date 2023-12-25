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لبنان

5 أحداث بارزة في لبنان خلال الـ2023.. ما هي؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

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Lebanon 24
25-12-2023 | 03:00
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كان العام 2023 حافلاً بالأحداث في لبنان على مختلف الأصعدة، الأمنية، السياسية، الإقتصادية والإجتماعية.

البلاد التي تعيش أزمة متجذرة، شهدت على محطات كثيرة تركت أثراً راسخاً في بال اللبنانيين.. فما هي أبرز تلك المحطات والأحداث؟
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الهزّات الأرضية

خلال شهر شباط الماضي، شهد لبنان هزات أرضية عنيفة سبّبها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في اليوم السادس من الشهر المذكور.

ما حصل حينها أثار الرعب بشكلٍ كبير في نفوس المواطنين، حتى بات الحديث يتركزُ على كيفية الوقاية من الزلازل وما إذا كانت لدى لبنان القدرة على مواجهة أي كارثة طبيعية من هذا النوع.

إستقرار الدولار وإلغاء صيرفة

اعتباراً من منتصف العام الجاري، شهدَ سعر الدولار استقراراً نسبياً عند عتبة الـ90 ألف ليرة وذلك بعد تقلّبات حادة حكمت العملة الخضراء طيلة الفترات الماضية.

واعتباراً من 1 آب الماضي، وإثر إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تم توقيف العمل بمنصة "صيرفة" التي كان لها تأثير على سوق الدولار منذ إطلاقها قبل أكثر من عامين.

وحالياً، فإن الأنظار تتجهُ إلى ما سيشهده الدولار خلال العام المقبل 2024، خصوصاً أن هناك خطوات مرتقبة يمكن أن يشهدها السوق المالي وترتبطُ بالمصارف والسحوبات المالية والإيداعات الخاصة بالمواطنين.

حادثة الكحالة

خلال شهر آب الماضي، حصلت حادثة الكحالة الشهيرة والتي تمثلت بإنقلاب شاحنة أسلحة تابعة لـ"حزب الله" عند "كوع الكحالة" الشهير.
الحادثة هذه تخللها إشتباكٌ مسلح أسفر عن سقوط ضحايا، فيما أثير جدلٌ كبير بشأن خلفيات وحيثيات الواقعة التي جرى تطويقها تدريجياً منعاً لتفاقم أحداثها وتمدّدها كونها زادت من الإحتقان السياسي آنذاك.

إشتباكات عين الحلوة

أواخر شهر تموز الماضي، اندلعت إشتباكات داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا. الإقتتال حينها تركز بين حركة "فتح" من جهة وجماعتي "جند الشام" و "الشباب المسلم" من جهةٍ أخرى، وقد حصلت أكثر من حلقة إشتباك داخل مخيم امتدت كل واحدة منها لأيام.

التوتر الذي سيطر على المخيم بدأ إثر حادثتين، الأولى تمثّلت بمقتل شخصٍ يُدعى عبد الرحمن فرهود داخل المخيم، فيما الحادثة الثانية كانت اغتيال المسؤول في حركة "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي مع عددٍ من مرافقيه.

ورغم الإشتباكات التي حصلت، وإثر المساعي التي أسفرت عن تهدئة الأوضاع داخل المخيم، إلا أنَّ الملف ما زال مفتوحاً خصوصاً أن المطلوبين باغتيال العرموشي ما زالوا طلقاء ولم يتم تسليم أي منهم إلى الدولة اللبنانية.

أحداث الجنوب

خلال شهر تشرين الأول الماضي، وعقب تنفيذ حركة "حماس" في غزة عملية "طوفان الأقصى" ضد المستعمرات الإسرائيلية في اليوم السابع من الشهر المذكور، اندلعت أحداث أمنية وعسكرية في جنوب لبنان وتحديداً يوم 8 تشرين الأول الماضي.

الأحداث هذه قائمة بين "حزب الله" والعدو الإسرائيليّ وهي مستمرة حتى الآن، وشهدت على الكثير من العمليات وأدت إلى إستشهاد عناصر من الحزب ومدنيين. كذلك، تضررت وحدات سكنية عديدة في الجنوب، كما أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية احترقت بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

في المقابل، باتت المستعمرات الإسرائيلية المحاذية للبنان فارغة من سكانها الذين يخشون العودة إلى منازلهم بسبب صواريخ "حزب الله" وعملياته.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي ومحرّر
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