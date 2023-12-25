حصاد العام 2023: أبرز الأحداث والتطورات التي هزت العالم

Advertisement

لن يكون من السهل على الكثيرين في العالم نسيان العام 2023 لما شهده من أحداث غير مسبوقة بين زلازل وأعاصير وصراعات أهلية وحرب جديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.لا شك أن عام 2023 كان بخيلا بالأحداث الإيجابية. عاش وما زال، الكثير من شعوب الشرق الأوسط أوقاتا عصيبة، أودت بحياة الآلاف.وتأتي أبرز الأحداث التي تركت بصمة واضحة في العالم خلال 2023، كالتالي:في 6 شباط، ضرب تركيا مع سوريا المجاورة زلزل بقوة 7.4، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب. ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا. وبعد مرور تسع ساعات وقع زلزال آخر بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة إيكين أوزو بالقربِ من مدينة مرعش. بلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا حسب تقديرات أولية أكثر من 51000 قتيل و 120000 مصاب، وخلّفا أضرارًا مادية جسيمة في كِلا البلدين.في 8 أيلول، اهتزّ المغرب بزلزال ضخم قوته 7 ريختر، أسقط 2680 قتيلا، وبلغ عدد الجرحى 25621، وامتدّت آثاره من قرى جبلية في مدينة مراكش القديمة حتى ساحل المغرب الشمالي.وعصف بشرق ليبيا إعصار "دانيال"، في 10 أيلول، وجرف آلاف الأشخاص بمياه الفيضانات الغزيرة، خاصَّة بعد انهيار عدة سدود أمامه، وانتهى بمقتل أكثر من 3800 شخص، وإصابة آلاف آخرين، و10 آلاف مفقود، بعضهم يُعتقد أنَّهم جثث ما زالت في البحر.في تموز2023 وقعت في الجزائر سلسلة من الحرائق مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا. اندلعت هذه الحرائق في العديد من الولايات، بما في ذلك: بجاية، جيجل، بومرداس، خنشلة، الطارف، سوق أهراس، سكيكدة وتيبازة.في 15 نيسان، اشتعل صراع عسكري مدمّر داخل السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل 12 ألف شخص، وتشريد 6 ملايين داخل وخارج السودان، وخسائر مادية بـ60 مليار دولار.وعرفت أفريقيا انقلابين في 2023. ففي النيجر البلد الواقع في منطقة الساحل الذي يشهد أعمال عنف جهادية، استولى عسكريون على السلطة في 26 تموز متحججين بـ "تدهور الوضع الأمني".وفي الغابون، أطاح انقلاب عسكري في 30 آب، الرئيس علي بونغو اونديمبا بعيد انتخابات رئاسية تعرضت لانتقادات واسعة بسبب اتهامات تزوير وأظهرت فوزه بولاية ثالثة.لم تكن سنة 2023 بمجملها سهلة على أوكرانيا في ثاني سنوات الحرب الروسية المستمرةعلى جبهات واسعة عدة، لكن السمة الأبرز لهذا العام كانت تعثر العمليات الأوكرانية المضادة التي حشدت لها كييف شهورا طويلة.ورغم مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات، تمكن الجيش الأوكراني من استعادة البعض من البلدات فقط في جنوب البلاد وشرقها.وفي كانون الثاني، عاد الجيش الروسي الذي تعززت صفوفه بـ 300 ألف جندي احتياط، إلى الهجوم ولا سيما في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.في 7 تشرين الأول، بدأت عمليةٌ عسكرية مُمتدة شنَّتها فصائلُ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ردًّا على الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المَسْجِدِ الأقصى المُبَارك واعتداء المُستوطنين الإسرائيليين على المُواطنين الفلسطينيين في القُدس والضّفّة والدّاخل المُحتَل.ردت إسرائيل على الهجوم بعملية "السيوف الحديدية"، التي تحوّلت لحرب شعواء على قطاع غزة، لم تستهدف فقط عناصر "حماس"، لكن كل سكان القطاع وبنيته التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس، بأسلحة متقدّمة و20 ألف طن مِن المتفجّرات.وصل ضحايا الحرب الإسرائيلية حتى الآن لنحو 18 ألف شهيد فلسطيني، و47 ألف مصاب، وفق إحصاءات وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" في غزة. وفي إحصائه السنوي لوفيات العاملين في مجال الإعلام، كشف الاتحاد الدولي للصحفيين أن 94 صحفيا استشهدوا حتى الآن هذا العام وتم سجن ما يقرب من 400 آخرين.ومنذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول، تشهد البلدات الحدودية جنوب لبنان قصفًا يوميًا متقطعًا.وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تعرضت 91 قرية في النبطية وجنوب لبنان لـهجوم، مما تسبب في وقوع شهداء و إصابات ونزوح داخلي لـ64000 شخص، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنة التحتية.في المحصّلة كان العام 2023 مليئا بالمفاجآت السياسية في كافة البلدان وخصوصا الدول العربية.فهل ستستمر فوضى 2023 خلال العام الجديد أم ستكون الصورة وردية ويستعيد العالم تعافيه؟