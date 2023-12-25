صورة لمنزل في الجنوب قصفته إسرائيل أمس.. هكذا بدا المشهد!

وثقت عدسات الكاميرات، صباح اليوم الإثنين، مشهد الدمار الذي لحق بأحد المنازل في بلدة مركبا - جنوب لبنان، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفته، مساء الأحد.

وبيّنت الصور آثار القصف الذي أدى إلى تضرر قسمٍ كبير من المنزل واستشهاد أحد القاطنين فيه.