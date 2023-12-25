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لبنان

صورة لمنزل في الجنوب قصفته إسرائيل أمس.. هكذا بدا المشهد!

Lebanon 24
25-12-2023 | 02:46
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وثقت عدسات الكاميرات، صباح اليوم الإثنين، مشهد الدمار الذي لحق بأحد المنازل في بلدة مركبا - جنوب لبنان، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفته، مساء الأحد.
 
وبيّنت الصور آثار القصف الذي أدى إلى تضرر قسمٍ كبير من المنزل واستشهاد أحد القاطنين فيه.
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