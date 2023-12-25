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لبنان

فيديو من بيروت ينتشر في إسرائيل.. هذا مضمونه!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2023 | 03:45
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لوحظ أنّ بعض الإعلام الإسرائيلي والناشطين في مجاله أبدوا اهتماماً بالإنفجار والحريق الذي ضرب منطقة الشياح - بيروت، مساء أمس الأحد.
 
وتبيَّن أن الحدث الذي حصل، ورغم بساطته، جرى تسليط الضوء عليه في إسرائيل من خلال تناقل الفيديوهات المرتبطة به، ووضع كتابات باللغة العبرية عليه. 
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مُراقبون علَّقوا على الأمر بالقول: "يبدو أن العدو الإسرائيلي مُهتمّ بكل شاردة وواردة في لبنان وتحديداً بأي حدثٍ يحصل داخل الضاحية الجنوبيّة. الأمرُ هذا لافت، والخوف هو أن تحصل أمور مماثلة وتكون مُدبرة.. إسرائيل لا توفر جهداً لتوتير الوضع وإفتعال أحداث خطيرة".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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