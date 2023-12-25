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لبنان

عون يعايد بالميلاد: من أطفال بيت لحم الى أطفال غزة المشهد واحد

Lebanon 24
25-12-2023 | 03:37
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كتب الرئيس ميشال عون عبر منصة "إكس": "من أطفال بيت لحم الى أطفال غزة، ألفا سنة والمشهد واحد، وفاقدو الإنسانية يتفرّجون ويغسلون ايديهم.. ويبقى الرجاء بولادة المخلص وبشارة المحبة و"الفرح العظيم" و"السلام على الأرض"، فعساها توقظ اليوم الضمائر النائمة وتحرك القلوب المتحجرة، فتتوقف المأساة ويشرق نور الميلاد.. ميلاد مجيد".
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