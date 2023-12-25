صُممت لتتناسب مع أرض جنوب لبنان.. هذه أبرز المعلومات عن "دبابة ميركافا"!

نشرَ موقع "العربي الجديد" تقريراً تطرق فيه إلى مواصفات دبابة "ميركافا"، مُظهراً أبرز نقاط القوة والضعف في الدبابة التي تُعتبر "فخر الصناعة الإسرائيلية".



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فما هي أبرز تلك المعلومات بشأن هذه الدبابة؟

- أنتجت أول دبابة ميركافا في عام 1979، وتم تصميم أحدث نموذج منها “ميركافا 4” عام 2002، وأطلق عليها لقب "دبابة القرن 21".

- صُممت لتناسب الطبيعة الوعرة لشمال فلسطين المحتلة، أي منطقة جنوب لبنان ومرتفعات الجولان السوري المحتل.

المواصفات العامة:

- الطول حتى فوهة المدفع: 9.04 أمتار

- الارتفاع: 2.66 متر

- الطول: 7.6 أمتار

- العرض: 3.72 أمتار

- الوزن: 62 طناً

- القوة: 1500 حصان

- السرعة: 60 كم/ساعة

- المدى: 500 كم

- سعة خزان الوقود: 1400 لتر

- الطاقم: 4 أفراد وتسمح بنقل 6 جنود إضافيين

التسليح:

المدفع الرئيسي:

- عيار 120 ملم مزودة بـ 48 قذيفة

- معدل النيران: 6 إلى 10 طلقة/الدقيقة

- نظام التعبئة: آلي

تسليح ثانوي:

- مدفع رشاش: عيار 12.7 ملم

- مدفع رشاش دوار: عيار 7.62 ملم

- شدة الذخيرة: 1000 طلقة عيار 12.7 ملم



- رشاش مضاد للطائرات: عيار 7.62 ملم

شدة الذخيرة: 2000 طلقة عيار 7.62 ملم

تسليح إضافي:



- هاون داخلي: عيار 60 ملم

- شدة الذخيرة: 30 طلقة

التدريع:

- سبيكة مصفوفة من سبائك سيراميك مغلفة بالصلب والنيكل

- ثخانة التدريع: أقصى ثخانة في المقدمة 80 سم

قيادة النيران:

- أول دبابة في العالم تحتوي على نظام متقدم من الذكاء الاصطناعي يدير مهام خزان الذخيرة.

- تحتوي على نظام حماية نشط يستخدم أجهزة استشعار، و"رادارات" للكشف عن التهديدات، والقدرة على اعتراضها آلياً.

كذلك، تحتوي الدبابة على التالي:



- كمبيوتر متطور

- جهاز متابعة تلفزيوني وحراري ذاتي

- باحث حديث بالليزر لمراقبة أرض المعركة

- جهاز رؤية ليلي حراري

- جهاز بانورامي للقائد

- جهاز تقدير المسافة بالليزر

- حاسب باليستي

- مستشعرات أرصاد جوية

نقاط الضعف:

- يمكن تدميرها من مسافة أقل من 50 متر



- لا تستطيع التعامل مع قذائف أسرع من 340 متر في الثانية

- يسهل استهدافها من الأعلى



- وزنها الكبير يضعف سرعة حركتها

- بحسب تقديرات كتائب "القسام" في غزة، فقد جرى تدمير 720 مركبة ومدرعة وناقلات جند كلياً أو جزئياً بينها دبابات الميركافا. (العربي الجديد)