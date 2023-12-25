"حزب الله" يقصفُ تجمعاً لإسرائيليين.. إليكم مكان العمليّة!

أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، إستهداف تجمع لجيش العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات.

ولفت إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 10.35 صباحاً، وقد استُخدمت فيها الأسلحة المُناسبة.