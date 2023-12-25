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لبنان

"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له

Lebanon 24
25-12-2023 | 05:17
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نعى "حزب الله" في بيان "الشهيد عباس حسن هزيمة "حيدر" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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