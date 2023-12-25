Advertisement

لبنان

الأمطار عائدة.. طقس مستقر يسيطر على لبنان حتى هذا الموعد

Lebanon 24
25-12-2023 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1145107-638391044134481061.jpg
Doc-P-1145107-638391044134481061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل.
Advertisement
 
وجاء في النشرة الآتي :

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبخاصة يوم الأربعاء التي تعود إلى الإنخفاض بدءا من بعد الظهر، مما يؤدي إلى بعض التقلبات والأمطار الخفيفة على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية ليل الإربعاء/فجر الخميس.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14 درجة. 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل. 
الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. كما وتنشط الرياح فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية.
الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ترافقها رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار وتنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار حيث تعود مساء للارتفاع، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ليلا على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-12-25
04:30 | 2023-12-25
10:39 | 2023-12-25
10:20 | 2023-12-25
10:12 | 2023-12-25
10:08 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24