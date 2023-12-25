الأمطار عائدة.. طقس مستقر يسيطر على لبنان حتى هذا الموعد

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وجاء في النشرة الآتي :



- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبخاصة يوم الأربعاء التي تعود إلى الإنخفاض بدءا من بعد الظهر، مما يؤدي إلى بعض التقلبات والأمطار الخفيفة على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية ليل الإربعاء/فجر الخميس.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل.وجاء في النشرة الآتي :- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبخاصة يوم الأربعاء التي تعود إلى الإنخفاض بدءا من بعد الظهر، مما يؤدي إلى بعض التقلبات والأمطار الخفيفة على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية ليل الإربعاء/فجر الخميس.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. كما وتنشط الرياح فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ترافقها رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار وتنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار حيث تعود مساء للارتفاع، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ليلا على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية.