Advertisement

لبنان

الشيخ يزبك: المقاومة تشكّل محوراً يجعل اسرائيل عاجزة

Lebanon 24
25-12-2023 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1145111-638391053194859520.jpeg
Doc-P-1145111-638391053194859520.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك أن "المقاومة اليوم من لبنان إلى فلسطين، إلى اليمن والعراق، إلى إيران، تشكل محورا يجعل اسرائيل عاجزة، وكما قال السيد عباس الموسوي، إسرائيل سقطت، وفعلا اسرائيل سقطت، وهذه هي رؤيتنا، وهذه هي إرادتنا، وبهذه الإرادة سننتصر".
Advertisement

وخلال حفل تأبيني، اعتبر يزبك أن "رغم ما يحصل اليوم في غزة من مجازر ودمار، فإننا نرى الشعب صامدا، ويرفع شارة النصر بيديه"، مضيفاً: "الإسرائيلي اليوم يحاول أن يستجدي وقف إطلاق النار بطريقة وأخرى، ولكن المقاومة وحماس ترفض وقف إطلاق النار إلا وفق شروطها، أما الأسرى فلا تستطيع إسرائيل أن تخرجهم أحياء إلا بالتفاوض كما تريد المقاومة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-12-25
04:30 | 2023-12-25
10:39 | 2023-12-25
10:20 | 2023-12-25
10:12 | 2023-12-25
10:08 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24