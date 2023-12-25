الشيخ يزبك: المقاومة تشكّل محوراً يجعل اسرائيل عاجزة

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رأى رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك أن "المقاومة اليوم من لبنان إلى فلسطين، إلى اليمن والعراق، إلى إيران، تشكل محورا يجعل اسرائيل عاجزة، وكما قال السيد عباس الموسوي، إسرائيل سقطت، وفعلا اسرائيل سقطت، وهذه هي رؤيتنا، وهذه هي إرادتنا، وبهذه الإرادة سننتصر".وخلال حفل تأبيني، اعتبر يزبك أن "رغم ما يحصل اليوم في غزة من مجازر ودمار، فإننا نرى الشعب صامدا، ويرفع شارة النصر بيديه"، مضيفاً: "الإسرائيلي اليوم يحاول أن يستجدي وقف إطلاق النار بطريقة وأخرى، ولكن المقاومة وحماس ترفض وقف إطلاق النار إلا وفق شروطها، أما الأسرى فلا تستطيع إسرائيل أن تخرجهم أحياء إلا بالتفاوض كما تريد المقاومة".