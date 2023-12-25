التوتر يتصاعد.. ماذا يجري في الجنوب الآن؟

ازدادت حدّة التوتر في جنوب لبنان، اليوم الإثنين، بعدما استهدف العدو الإسرائيليّ عدداً من البلدات الحدودية.

Advertisement

وصباحاً، أسفر قصفٌ إسرائيلي طال بلدة ميس الجبل عن إستشهاد عنصر في "حزب الله" هو عباس حسن هزيمة.

وإثر ما حصل، نفذ الحزبُ عملية عند الساعة 10.35 صباحاً، استهدفت إنتشاراً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة.

آخر المستجدات الميدانية

وعلى صعيد المستجدات الميدانية، فقد أفادت المعلومات بأنّ جيش العدو قصف بسلاح المدفعية أطراف بلدات العديسة وحولا والخيام وكفركلا، وقد تزامن ذلك مع طلعات للطيران التجسسي فوفق مناطق حاصبيا، العرقوب، ومزارع شبعا وصولاً إلى البقاع الغربي.

كذلك، أفيد عن تجدد القصف المدفعي المعادي على أطراف بلدة العديسة وتلة المطران منطقة الحمامص في سردا، فيما تحدثت مصادر ميدانية في الجنوب عن استهداف إسرائيل لمنزلٍ في كفركلا بـ3 قذائف معادية واشتعال النيران داخله.



وظهر اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرّض إحدى التجمعات السكنية الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان لقصفٍ صاروخي، ظهر اليوم الإثنين.

وقالت القناة الـ"12" الإسرائيلية إنه تمّ إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة بيت هيلل في أصبع الجليل، من دون الغوض في المزيد من التفاصيل.

كذلك، تحدّثت القناة نفسها عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه مستعمرة مسكاف عام الإسرائيليّة.

إقتصاد في الذخيرة

ووسط ما يجري، كشفت تقارير صحفية في تل أبيب أن الجيش الإسرائيلي يُدير عملية تقشف في الذخائر المستخدمة في قطاع غزة، وذلك تحسباً لاحتمال اتساع الحرب مع "حزب الله" على الجبهة اللبنانية.

وتأتي هذه التقارير، رغم الاستخدام المفرط للقوة والقصف الشديد المتواصل على قطاع غزة منذ بداية الحرب، الذي تسبب باستشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني في القطاع حتى اليوم، وفي ظل مواصلة الدعم الأميركي للجيش الإسرائيلي بالذخيرة والسلاح منذ اليوم الأول للحرب.

وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين، إن عدد القتلى والجرحى الكبير في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة أثار نقاشاً واسعاً بشأن حجم وكم وقوة الأسلحة والذخائر المستخدمة، بما في ذلك التي تُستخدم من أجل التخفيف عن القوات البرية في عملياتها العسكرية في المناطق ذات الكثافة العالية وتشكّل خطراً على الجنود.

ولفت إلى أنه على الرغم من ادعاء الجيش الإسرائيلي بأنه لا يقتصد بتاتاً في استخدام النيران، على نحو من شأنه تشكيل خطورة على الجنود، وتأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه لا توجد ضغوطات تمارسها الولايات المتحدة التي تزوّد إسرائيل بجزء كبير من الأسلحة والذخائر، فإن "الحقيقة هي أن الجيش الإسرائيلي يدير بالفعل عملية اقتصاد في الأسلحة والذخيرة، لكي يكون مستعداً لأي تصعيد على الجبهة الشمالية".

وبحسب ما قالته مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية للموقع، فإن تكلفة الحرب حتى الآن بلغت 65 مليار شيكل (الدولار نحو 3.6 شواكل).

وقال الموقع نقلاً عن مصدر أمني كبير لم يسمه، إن "الجيش الإسرائيلي استخدم الكثير من الذخيرة التي كانت لديه عشية الحرب، وتمكّن من إعادة ملء المستودعات، ليبقى مستعداً لحرب واسعة ضد حزب الله"، وتابع: "الجيش لا يمس بالذخائر المخصصة للهجوم والدفاع الجوي على الجبهة الشمالية".

كذلك، ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن "قصف المباني من الجو توقّف حالياً" في قطاع غزة، إلا في حالات معيّنة.

ونقل عن المصدر الأمني قوله إنه "من السهل الجلوس في المكاتب الحكومية وادّعاء قلة المهنية من خلال الاستخدام المفرط للذخائر، دون إدراك أن التهديد الذي واجهته القوات كان أكبر بكثير من تقديراتنا قبل الحرب". كذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن "كل قوة توجد في الميدان وتطلب مساعدة من سلاح الجو تحصل على الغطاء المطلوب".

وقالت مصادر عسكرية لم يسمّها الموقع، إن كل لواء في الجيش يدخل إلى قطاع غزة، "يحصل على رزمة مساعدات جوية"، وأضافت: "ربما لا يوجد الآن قصف مبانٍ من الجو من أجل عدم إهدار الذخائر لهذا الهدف فقط. في حال كانت المباني تشكّل خطورة على القوات أو توجد حولها معلومات استخباراتية، فهذه قصة أخرى، مختلفة كلياً والجيش يتعامل معها بما هو مناسب".