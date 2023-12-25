فرق "الأشغال" أزالت انهيارات الأتربة والصخور وأعادت فتح الطرق

عملت فرق وزارة الاشغال العامة والنقل على إزالة انهيارات الأتربة والصخور من على الطرقات العامة، وأعادت فتحها في مختلف الأقضية.



وفي بيان، قال المكتب الإعلامي لوزير الأشغال علي حمية: "التزاما منها بالنهج الذي سارت عليه وزارة الاشغال العامة والنقل في القيام بواجباتها ومسؤولياتها على كامل الاراضي اللبنانية ، وذلك ضمن نطاق صلاحياتها، وعملا بمبدأ بذل كافة الجهود ضمن الإمكانات المتاحة، ولأن السلامة العامة والمرورية وإبقاء المناطق اللبنانية مفتوحة على بعضها البعض، وطرقاتها فيما بينها سالكة وآمنة أمام أهلها والمارين على حد سواء، ونظرا للتغيرات المناخية التي طرأت مؤخرا، وأثرها على كثافة هطول الامطار بغزارة وبكميات غير متوقعة في فترات زمنية قصيرة، ولأن ذلك قد ترك أثره المباشر على انهيارات الأتربة وانجراف الصخور من المنحدرات نحو بعض الطرقات العامة والرئيسية، ولا سيما في المناطق الجبلية، ولأجل هذا وذاك ، فإننا في وزارة الاشغال العامة والنقل، وفور علمنا بحدوث هكذا انهيارات وانجرافات على طرقات العديد من الأقضية اللبنانية ( الشوف-الضنية-عاليه-جبيل)".

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واضاف: "وبتوجيهات سريعة من الوزير حمية، تحركت فورا الفرق التابعة للوزارة إلى تلك الطرقات، بحيث عملت وطيلة اليومين الماضيين، على إزالة الأتربة والصخور والعوائق التي انزلقت نحوها، وليصار الى إعادة فتح الطرقات وبأقصى سرعة".



ولفتت وزارة الأشغال في هذا السياق، الى أن "بعض الطرقات وبنتيجة ما ذكر أعلاه، قد أصبحت غير صالحة للمرور وأصبحت تشكل خطرا على سالكيها، وذلك على الرغم من رفع العوائق عنها، لكونها قد تضررت، وبشكل أخرجها عن الخدمة، وجعلها بحاجة إلى التأهيل الكلي، وهذا الأمر يستلزم تضافر جهود أكثر من جهة معنية لتأمين التمويل اللازم لأجل القيام بذلك، علما بأن الوزارة كانت قد باشرت بإعداد الدراسات لبعض الإنهيارات الخطرة للمباشرة بتنفيذها عند تأمين الاعتمادات اللازمة".