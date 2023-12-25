أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، إستهداف تجمع للعدو الإسرائيلي في محيط بركة ريشا.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 1.00 ظهر اليوم، وقد استخدمت خلالها الأسلحة المُناسبة.