Advertisement

لبنان

صواريخ "المقاومة" أصابته.. موقع "اسرائيلي" يشتعل جنوباً (صورة)

Lebanon 24
25-12-2023 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1145144-638391109060705557.jpeg
Doc-P-1145144-638391109060705557.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصاعدت أعمدة الدخان من موقع "جلّ العلام" الاسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة بعد استهدافه بصواريخ "المقاومة"، وفقاً لمراسل "المنار".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله اللبناني: استهدفنا تجمعا لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابة مباشرة (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
25/12/2023 17:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف على الضهيرة ومروحين من قبل العدو الاسرائيلي في جل العلام
lebanon 24
25/12/2023 17:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر التطورات في جنوب لبنان.. هذا ما يحصل عند الجبهة
lebanon 24
25/12/2023 17:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"القسّام" تقصف ثكنة إسرائيليّة من لبنان!
lebanon 24
25/12/2023 17:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24

جل العلام

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-12-25
04:30 | 2023-12-25
10:20 | 2023-12-25
10:12 | 2023-12-25
10:08 | 2023-12-25
09:20 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24