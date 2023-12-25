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لبنان

منطاد تجسسي إسرائيلي في سماء الجنوب.. أين نصبه العدو؟

Lebanon 24
25-12-2023 | 08:19
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نصب العدو الاسرائيلي منطاداً تجسسياً فوق بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية جبل اللبونة ومحيط بلدة الناقورة وجبل العلام. (الوكالة الوطنية)
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