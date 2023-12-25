معايدة من كلّاس لموظفي وزارة الشباب والاتحادات والأندية الرياضية

وجّه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس معايدة لموظفات وموظفي وزارة الشباب والرياضة والاتحادات والاندية الرياضية والجمعيات الشبابية والكشفية.

قال كّلاس في بيان: "اتمنى لكم، بمناسبة الاعياد المبروكة والسنة الجديدة، اوقاتاً مباركة ملؤها السعادة والصحة وراحة البال. معاً نتطلَّع الى بناء مستقبل افضل رغم كل التحديات والصعاب والاحوال الاقتصادية القاسية التي تعترض وطننا و تهدد مستقبل شبابنا".

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وأضاف: "لقد أثبتم انكم من كل لبنان ولكل لبنان، وعملتم وفق ضميركم وفي ظروف استثنائية قاسية، لتوفير فرص أفضل لإنجاح الاستحقاقات الرياضية والشبابية والكشفية بما يضمن استمرارية تألق المنتخبات والفرق والأندية الرياضية في الميادين الدولية. اني باسم وزارة الشباب والرياضة أوجه الشكر لكلٍّ منكم على ما تبذلونه من جهود وتضحيات. لقد أثبتم بتفانيكم أنكم من اهل الهِمَمِ و تستحقون وطناً على مستوى آمالكم. كل التقدير لجهودكم، واخلص الاماني لان يحمل العام الجديد 2024 بشائر، الخير للبنان، وان يُستكمَلَ عقدُ المؤسسات الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية ويستعيد لبنان ثقة الشباب ويسترجعهم الى قلبه".

وتابع: "ان وطناً من دون شباب هو بلد آيلٌ إلى السقوط، ومعكم نعمل لأن نعزز ثقة الشباب بالوطن. و تحية تقدير للشباب الذين يرتفعون مجدا و يستشهدون من اجل لبنان وكرامة الوطن".