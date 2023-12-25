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لبنان

قداديس الميلاد عمّت الكنائس في الإمارات.. العظات دعت للصلاة من أجل غزة وجنوب لبنان (فيديو)

Lebanon 24
25-12-2023 | 08:46
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أحيت الكنائس في دولة الإمارات قداديس عيد الميلاد بمختلف طوائفها يومي الأحد والاثنين.
 
ورأس الأب طانيوس جعجع الكبوشي  الذبيحة في كنيسة مار فرنسيس، في مجمّع الكنائس في جبل علي، وخدمت القداس جوقة الرعية، وحضره جمهور حاشد، تقدمهم حضور لافت لذوي اللبنانيين المقيمين في الإمارات، أتوا للاحتفال معهم بالعيد، بسبب الأوضاع المتوترة في جنوب لبنان.
 
 
وركذزت العظات على معاني عيد الميلاد والدعوة إلى الصلاة من أجل تحقيق السلام في غزة وجنوب لبنان.
وفي العاصمة الإمارتية أحيا كاهن الرعية الأب إيلي الهاشم الكبوشي قداس الميلاد في كاتدرائية مار يوسف في أبو ظبي وألقى عظة من وحي المناسبة ركزت على الأبعاد الروحية التي يحملها عيد الميلاد.
 
 
القداديس عمّت أيضا كنيسة مار بولس في المصفح بأبوظبي، وكنيسة القديسة مريم في إمارة العين.
 
كذلك أقيمت القداديس في الشارقة والإمارات الشمالية. الأب ماجد موسى الكبوشي احتفل بقداس الميلاد في كنائس مار ميخائيل الشارقة والقديس أنطونيوس البدواني في رأس الخيمة وسيدة المعونة الدائمة في الفجيرة.
 
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