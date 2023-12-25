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لبنان
تطوّر عاجل.. 7 قذائف سقطت على هذه المنطقة الجنوبية منذ قليل!
Lebanon 24
25-12-2023
|
08:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مدفعية العدو تستهدف أطراف بلدة حولا جهة وادي السلوقي.
ووفقاً للمعلومات، سجّل سقوط 7 قذائف حتى الآن على المنطقة المذكورة.
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