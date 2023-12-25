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لبنان

بعد صراع مع المرض.. رئيس نقابة مدارس السوق في ذمة الله

Lebanon 24
25-12-2023 | 09:20
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 غيّب الموت رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين توفيق غندور ( 55 عاما)، بعد صراع مع المرض.
 
وسيوارى في الثرى يوم غد الثلاثاء 26 كانون الاول 2023 الساعة الحادية عشرة صباحا في جبانة بلدته النبطية الفوقا. (الوكالة الوطنية)
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