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لبنان

"القسّام" تقصف ثكنة إسرائيليّة من لبنان!

Lebanon 24
25-12-2023 | 10:08
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أعلنت "كتائب القسام" في بيان، مساء اليوم الأحد، أنها قصفت "ثكنة ليمان العسكرية" في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من جنوب لبنان، رداً على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.
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