"القسّام" تقصف ثكنة إسرائيليّة من لبنان!

أعلنت "كتائب القسام" في بيان، مساء اليوم الأحد، أنها قصفت "ثكنة ليمان العسكرية" في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من جنوب لبنان، رداً على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

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