آخر التطورات في جنوب لبنان.. هذا ما يحصل عند الجبهة

يستمّر التوتر عند الحدود الجنوبية اللبنانية، حيث يواصل العدو الاسرائيلي استهداف القرى والبلدات المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلّة بمدفعيّته.

ونفذت مسيّرة إسرائيلية قرابة الرابعة و40 دقيقة من عصر اليوم، عدوانا جويا حيث أغارت على مجرى نهر الليطاني عند اطراف بلدة زوطر الشرقية، واطلقت صاروخا موجها باتجاه المنطقة وتعالت سحب الدخان في سماء المنطقة.

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وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدة حولا جهة وادي السلوقي. ووفقاً للمعلومات، سجّل سقوط 7 قذائف على المنطقة المذكورة.



كذلك، استهدفت المدفعية الاسرائيلية منطقة ‫الكاشف‬ (قرب المفيلحة) شمال غرب بلدة ‫ميس الجبل‬.

كما أغار الطيّران المسيّر الاسرائيلي على أحراج "اللبونة" جنوبي الناقورة.



هذا ونصب العدو الاسرائيلي منطاداً تجسسياً فوق بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة الناقورة وجبل العلام.



بدوره، أعلن "حزب الله" عن سلسلة عمليات نفذها بعد ظهر اليوم. وقال في بيانات منفصلة، إنه "عند الساعة 12:40 من ‏بعد ظهر اليوم الاثنين، استهدف مبانٍ في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية، رداً على ‏استهداف القرى والمنازل المدنية".





كما أعلن استهداف قاعدة بيت هلل العسكرية، شرقي كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، مشيراً الى أنه أوقع إصابات مؤكدة.





أيضاً، أعلن في بيان آخر، إستهداف تجمع للعدو الإسرائيلي في محيط بركة ريشا. ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 1.00 ظهر اليوم، وقد استخدمت خلالها الأسلحة المُناسبة.

واستهدف "الحزب" أيضاً، مستعمرتي "أفيفيم" و"‏المطلة" بالأسلحة المناسبة. كما قال إنه "استهدف تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع "حانيتا" بالأسلحة المناسبة وأوقع فيه إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح".

كذلك، أعلن "الحزب" استهداف تموضع ‌لجنود العدو الإسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، مشيراً الى أنه أوقع فيه إصابات ‌مؤكدة.



الى ذلك، أعلنت كتائب القسام في بيان أنها قصفت "ثكنة ليمان العسكرية" في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من جنوب لبنان، رداً على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.