تعالت سحب الدخان في سماء المنطقة.. غارة إسرائيلية على مجرى نهر الليطاني!

نفذت مسيرة إسرائيلية قرابة الرابعة و40 دقيقة من عصر اليوم، عدوانا جويا حيث أغارت على مجرى نهر الليطاني عند اطراف بلدة زوطر الشرقية، واطلقت صاروخا موجها باتجاه المنطقة، وتعالت سحب الدخان في سماء المنطقة. (الوكالة الوطنية)

Advertisement