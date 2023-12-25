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لبنان
معدات متقدّمة وصلت الى مرفأ طرابلس.. الأمر سيجعله من "الأسرع" حركة في العالم!
Lebanon 24
25-12-2023
|
10:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوصول السفينة الصينية Hue zing long المحمّلة بالرافعات الضخمة الحديثة لتداول الحاويات الى مرفأ طرابلس.
وسيؤدي استخدام هذه المعدات المتقدمة الى مضاعفة سرعة تداول الحاويات في مرفأ طرابلس، الأمر الذي سيجعله من الاسرع حركة في العالم وسيقلل فترة عمل السفينة الى ما يساوي الثلث.
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