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لبنان

جنبلاط: تبقى العين على مأساة شعب فلسطين وأهل الجنوب

Lebanon 24
25-12-2023 | 12:39
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أعرب رئيس حزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط بمنشور عبر منصة أكس أنّه " في زمن الأعياد، تبقى العين على مأساة شعب فلسطين وأهل الجنوب، وعلى معاناة المظلومين في الأرض، هؤلاء الذين ليس على صدورِهم قميص".
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وأضاف:" كل الامنيات بخلاص حقيقي للبنان ولقضايا الحق في كل مكان".
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