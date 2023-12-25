جنبلاط: تبقى العين على مأساة شعب فلسطين وأهل الجنوب

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أعرب رئيس حزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط بمنشور عبر منصة أكس أنّه " في زمن الأعياد، تبقى العين على مأساة شعب فلسطين وأهل الجنوب، وعلى معاناة المظلومين في الأرض، هؤلاء الذين ليس على صدورِهم قميص".وأضاف:" كل الامنيات بخلاص حقيقي للبنان ولقضايا الحق في كل مكان".