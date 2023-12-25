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لبنان

خبرٌ عن آخر تطورات الجنوب.. هكذا يبدو الوضع الميدانيّ!

Lebanon 24
25-12-2023 | 12:45
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ما زال التوتر مُسيطراً على أجواء جبهة الجنوب، حيث جدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي اللبنانية مُستهدفاً عدداً من البلدات الحدوديّة.

وقالت مصادر ميدانيّة في الجنوب إنَّ مُسيرة معادية نفذت غارة جوية على المنطقة الواقعة بين بلدتي راميا وبيت ليف.
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كذلك، أفادت قناة "الميادين" بأنّ قصفاً إسرائيلياً استهدف أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب.

ميدانياً، كشفت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة أنّ أضراراً كبيرة لحقت بعددٍ من المنازل في مستوطنات المنارة، أفيفيم، المطلة وبيت هيلل الإسرائيلية، وذلك جرّاء إطلاق "حزب الله" لعدد من الصواريخ باتجاهها خلال الساعات الماضية.

وكان الحزب أعلن في بيانات عديدة، مساء اليوم الإثنين، إستهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، كما تبنَّى أيضاً إستهداف مستعمرتي أفيفيم والمطلة. 

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنهُ تمَّ فتح العديد من الطرق في الجليل الأعلى وضمن مستوطنة كريات شمونة المحاذية للبنان.

وتأتي تلك الخطوة بعدما أغلقت الطرقات أمام المارة صباح اليوم بسبب مخاوف من إطلاق نار من الأراضي اللبنانية.

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