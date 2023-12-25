صواريخ قد تطالُ إسرائيل من دولة عربية.. من هي؟

توقعت مصادر معنية بالشؤون العسكريّة أن تشهد جبهة الجولان السوري المحتل تحرُّكاً ميدانياً جديداً، يتمثل بإطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل، وذلك رداً على مقتل القائد العسكري في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي بغارة جوية إسرائيلية على سوريا، اليوم الإثنين.

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