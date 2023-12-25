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لبنان

صواريخ قد تطالُ إسرائيل من دولة عربية.. من هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2023 | 13:07
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توقعت مصادر معنية بالشؤون العسكريّة أن تشهد جبهة الجولان السوري المحتل تحرُّكاً ميدانياً جديداً، يتمثل بإطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل، وذلك رداً على مقتل القائد العسكري في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي بغارة جوية إسرائيلية على سوريا، اليوم الإثنين.
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وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنَّ إسرائيل يجب أن تتوقع أي ردّ طالما أنها دخلت في عُمق الإستهداف ضد الإيرانيين في المنطقة، وأضافت: "الجولان وجنوب لبنان على موعدٍ مع تطورات ميدانية لكن الأمور ستبقى تحت سقف الحرب". 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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