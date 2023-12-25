"عريس" في لبنان يدخلُ معركة.. ما حصلَ غير متوقع!

وقع إشكالٌ، مساء اليوم الإثنين، عند تقاطع إشارة المئتين في طرابلس بين أحد المواطنين وموكب لحفل زفاف أثناء مروره في المحلة المذكورة.



Advertisement ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنَّ الإشكال تطور إلى تضارب وإلحاق الضرر بإحدى السيارات من قبل العريس. ووفقاً لمندوبةفي الشمال، فإنَّ الإشكال تطور إلى تضارب وإلحاق الضرر بإحدى السيارات من قبل العريس.



وعلى الفور، تدخل عددٌ من أبناء المنطقة للتهدئة وتفريق المتخاصمين.

