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لبنان

"عريس" في لبنان يدخلُ معركة.. ما حصلَ غير متوقع!

Lebanon 24
25-12-2023 | 13:13
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وقع إشكالٌ، مساء اليوم الإثنين، عند تقاطع إشارة المئتين في طرابلس بين أحد المواطنين وموكب لحفل زفاف أثناء مروره في المحلة المذكورة.

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنَّ الإشكال تطور إلى تضارب وإلحاق الضرر بإحدى السيارات من قبل العريس.

وعلى الفور، تدخل عددٌ من أبناء المنطقة للتهدئة وتفريق المتخاصمين. 

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