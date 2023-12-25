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لبنان

"صاروخ" ينفجر فوق بلدة لبنانية.. من أطلقه؟

Lebanon 24
25-12-2023 | 13:55
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أفادت المعلومات عن إنفجار صاروخٍ اعتراضي أطلقتهُ القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء منطقة اللبونة بالناقورة - جنوب لبنان.
كذلك، قالت مصادر ميدانية أن أطراف بلدة عيتا الشعب شهدت قصفاً معادياً تزامناً مع غارة استهدفت وادٍ في جبل الريحان - جزين.
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