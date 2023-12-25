كيف أقفل سعر صرف الدولار يوم عيد الميلاد؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان تراوح صباح اليوم ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.