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لبنان

كيف أقفل سعر صرف الدولار يوم عيد الميلاد؟

Lebanon 24
25-12-2023 | 14:29
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان تراوح صباح اليوم ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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