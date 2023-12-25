"اعتداء صارخ".. أول تعليق من "حزب الله" على إغتيال موسوي في سوريا

دان "حزب الله" في بيانٍ، اليوم الإثنين، عملية اغتيال المسؤول في الحرس الثوري الإيراني رضي الموسوي بغارة جوية إسرائيلية استهدفته في دمشق.

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ووصف الحزب ما حصل بـ"الجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سجل جرائم واعتداءات العدو الإسرائيلي"، معتبراً الإغتيال الذي حصل "بمثابة اعتداء صارخٍ ووقحٍ وتجاوز للحدود".

وأشار الحزب إلى "موسوي كان يعمل مُستشاراً عسكرياً في سوريا"، وقال: "لقد كان الشهيد السعيد السيد رضي الموسوي من خيرة ‏الأخوة الذين عملوا على دعم المقاومة الإسلامية في لبنان ‏لعشرات السنوات من عمره الشريف متفانياً في خدمة المقاومة ومجاهديها وهو رفيق السلاح والدرب للقائد الشهيد ‏الفريق الحاج قاسم سليماني رحمهما ‏الله تعالى".

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وختم: "إنّنا نتقدم بالعزاء إلى سماحة القائد الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف وقيادة الحرس الثوري ‏الإسلامي ‏في إيران وعائلة الشهيد الكريمة وعموم الشعب الإيراني المضحّي والشريف، ونسأل الله تعالى أن ‏يُلحقه بالشهداء ‏الأبرار الذين سبقوه على طريق المقاومة والجهاد والعطاء".