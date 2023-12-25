لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر

بدأت محطات محروقات مؤخراً بتقديم عرضٍ للزبائن، وهو عبارة عن إقتطاع دولارٍ واحد من قيمة صفيحة البنزين التي يشتريها المواطن.



Advertisement فعلى سبيل المثال، إذا قام المواطن بتعبئة 20 ليتراً من البنزين، عندها سيُحسم دولار واحد من قيمتها. أما في حال اشترى صفحيتين، فعندها سيتم حسم دولارين. فعلى سبيل المثال، إذا قام المواطن بتعبئة 20 ليتراً من البنزين، عندها سيُحسم دولار واحد من قيمتها. أما في حال اشترى صفحيتين، فعندها سيتم حسم دولارين.