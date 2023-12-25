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لبنان

لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2023 | 14:53
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بدأت محطات محروقات مؤخراً بتقديم عرضٍ للزبائن، وهو عبارة عن إقتطاع دولارٍ واحد من قيمة صفيحة البنزين التي يشتريها المواطن.

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فعلى سبيل المثال، إذا قام المواطن بتعبئة 20 ليتراً من البنزين، عندها سيُحسم دولار واحد من قيمتها. أما في حال اشترى صفحيتين، فعندها سيتم حسم دولارين.

وبحسب ما تبيّن، فإن هذه الخطوة جاءت في إطار الأعياد وتستمر حتى نهاية هذا العام.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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