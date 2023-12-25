"بلبلة" في مستوطنات إسرائيليّة قرب لبنان.. ما القصّة؟





وأشارت الصحيفة إلى أنهُ تمّ تفعيل الصفارات في مستوطنات، أموكا، حولاتا، يوسود همالي، جادوت وغيرها.

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وفي إفادة لاحقة، أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ دوي الصفارات حصلَ بسبب تشخيص خاطئ. أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بأنّ صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات الجليل الأعلى خشية من تسلل طائرات مسيرة من لبنان.وأشارت الصحيفة إلى أنهُ تمّ تفعيل الصفارات في مستوطنات، أموكا، حولاتا، يوسود همالي، جادوت وغيرها.وفي إفادة لاحقة، أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ دوي الصفارات حصلَ بسبب تشخيص خاطئ.

على الأثر، تمّ تمديد إغلاق الطرق والمفترقات بالإضافة إلى أبواب المستوطنات ومنع الحركة داخل عدد من المستوطنات في الجليل الأعلى بسبب الوضع الأمني.

وتأتي هذه الأنباء وسط تصاعد التوتر في الجنوب لاسيما أن العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على عدد من القرى الحدودية هناك.



ومساء، أفادت المعلومات عن إنفجار صاروخٍ اعتراضي أطلقتهُ القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء منطقة اللبونة بالناقورة - جنوب لبنان.



كذلك، قالت مصادر ميدانية أن أطراف بلدة عيتا الشعب شهدت قصفاً معادياً تزامناً مع غارة استهدفت وادٍ في جبل الريحان - جزين.