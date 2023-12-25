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لبنان

أصوات انفجارات تُسمع في الجنوب.. معلومات تكشف ما يحدث!

Lebanon 24
25-12-2023 | 15:42
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أفادت مصادر ميدانية في الجنوب بأنَّ الطيران الحربيّ الإسرائيلي نفذ غارات جوية متزامنة على أحراج مناطق طيرحرفا، الجبين، اللبونة وعين الزرقا، الأمر الذي أحدث دوياً هائلاً سُمعت أصداؤه في مناطق جنوبية عديدة وصولاً إلى النبطية.
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كذلك، تحدّثت المعلومات عن أنهُ تمّ إلقاء قنابل مضيئة بين بلدتي عيتا الشعب ورميش، كما أفيد أيضاً عن تنفيذ غارة جوية على جل العلام قرب مقرّ لقوات "اليونيفيل".
 
 
 
 
 
 
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