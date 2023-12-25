أصوات انفجارات تُسمع في الجنوب.. معلومات تكشف ما يحدث!

أفادت مصادر ميدانية في الجنوب بأنَّ الطيران الحربيّ الإسرائيلي نفذ غارات جوية متزامنة على أحراج مناطق طيرحرفا، الجبين، اللبونة وعين الزرقا، الأمر الذي أحدث دوياً هائلاً سُمعت أصداؤه في مناطق جنوبية عديدة وصولاً إلى النبطية.

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